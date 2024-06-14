Tarkan 7 yıl sonra 'Kuantum 51' ile geri döndü: En çok dinlenen parçalar belli oldu

Uzun zamandır beklenen Tarkan'ın yeni albümü 'Kuantum 51' nihayet müzikseverlerle buluştu. 7 yıllık aradan sonra gelen bu albüm, 12 şarkıdan oluşuyor. İşte 12 şarkıdan en çok dinlenenleri belli oldu.

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Tarkan 7 yıl sonra 'Kuantum 51' ile geri döndü: En çok dinlenen parçalar belli oldu

Megastar Tarkan, 7 yıllık bir aradan sonra hayranlarını "Kuantum 51" adlı yeni albümüyle selamladı. 12 şarkıdan oluşan albüm, bugün tüm müzik platformlarında yerini aldı.

Albümün prodüktörlüğünü Tarkan'ın kendisi üstlendi. Uzun yıllardır birlikte çalıştığı Ozan Çolakoğlu 4 şarkının düzenlemesini yaparken, İskender Paydaş, Ateş Berker Öngören, Murat Matthew Erdem, Turaç Berkay Özer ve Mert Kemancı gibi isimler de diğer şarkılara katkıda bulundu.

Albümdeki şarkıların çoğunun söz ve müziği Tarkan'a ait. Aysel Gürel'e ait iki şarkı, Güler Özince'nin bir bestesi, Turaç Berkay Özer, Murat Matthew Erdem ve Serkan İzzet Özdoğan'ın besteleri ve Günay Çoban'ın iki şarkı sözü de albümü zenginleştiriyor.

ALBÜMDE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR BELLİ OLDU

Albümün çıkışından bu yana geçen kısa sürede, 'Yo' adlı şarkı Youtube'da 200 bin görüntüleme ile zirvede yer alıyor. 'Çınar' ise 132 bin görüntülenme ile zirveye oynuyor. 'Olay' ve 'Şerbetli' ise 114 bin ile üçüncülüğü paylaşıyor.

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