Müstehcen Partilerin Kilit İsmi 'Fergio House'dan Çok Konuşulacak Açıklamalar:

İstanbul Taksim’de havaya saçtıkları dolar görüntüleriyle Türkiye’nin gündemine oturan, sonrasında ise müstehcen görüntüler paylaştığı iddiasıyla tutuklanan mimar Ferhat Günay nam-ı diğer ‘Fergio House’ cezaevinden tahliye oldu.

Günay, 'Fergio House'un nasıl ortaya çıktığını, partilere dair en çok merak edilen detayları, kendisine yöneltilen suçlamaları açıkladı ve herkesin merak ettiği o sorunun cevabını verdi: Bu değirmenin suyu nereden geliyor?

Türkiye size “Fergio House” olarak tanıdı. Bir cezaevi süreciniz oldu ve tahliye oldunuz. Gerçek adınızı ben soruşturma dosyalarından öğrenmiştim. Ferhat Günay… Yanılmıyorsam mimarsınız değil mi?

Evet, doğru.

Ferhat Günay kimdir, nedir, ne iş yapar, neyle meşguldür? Biraz anlatır mısınız?

33 yaşındayım. Aslen Manisalıyım. 6 kardeşiz. 15 yıldır İstanbul'dayım. 9 yıldır da mimarlık sektöründeyim. Mimarlık şirketimiz var. İkiz kardeşinizle beraber mimarlık yapıyorsunuz.

Ancak Türkiye sizi bir görüntüyle tanıdı. O görüntülerde Taksim'de fantezi kostümler giyen kişilerin para dağıttığı görülüyordu. Bunu “Fergio House” denilen grubun yaptığını öğrendik. “Fergio House” nasıl bir yapıdır? Taksim'de para dağıtma ihtiyacı neden duydunuz?

“Fergio House” aslında fantezi üzerine bir grup. İnsanların içindeki o duygularını ön plana çıkartmak için yaptığım bir proje de diyebiliriz. Taksim'deki dolar atma olayı da aslında tamamen bir sosyal deney. Yani Taksim'de dolar atmamızın nedeni insanların toplumda nasıl ikiyüzlü bir tavır sergilediklerini göstermek içindi. Aslında biz OnlyFans'ci değiliz. Herhangi bir yerde bir cinsel içerikli bir paylaşımımız da yok. Ama bizlere, OnlyFans'cilere son dönemde çok fazla hakaret, çok fazla küfür, çok fazla tepki gösterildi. Bizler para dağıtınca ‘OnlyFans'ciler Taksim'de dolar dağıttı’ diye haberler yapıldı. Ve şunu görmüş olduk. Bakın OnlyFans'ler para atınca parayı alıyor toplum. Ama para atmayınca aşağılıyor. Biz bunu görmek için aslında bu sosyal deneyi yaptık. Ayrıca tanınmak da istiyorduk.

Peki o gün ne kadar dağıttınız?

10 bin dolar atıldı.

Halk açlıkla, yoksullukla boğuşurken 10 bin doları neden attınız? Ciddi bir para Türkiye koşullarında.

O günün şartlarında evet, öyleydi.

Soruşturma dosyalarından büyük villalarda kiraladığınız ya da size ait olan büyük villalarda düzenlediğiniz büyük partilerden söz ediliyor. Bu partiler nasıl partiler, içeriği nedir? Partilerde neler yapıyordunuz? Bu partilere kimler katılıyordu?

Aslında herkes bizim seks partileri yaptığımızı düşünüyor. Aslında hiç alakası yok. Tamamen fantezi, yani insanın içindeki o fantezi duygularını yaşayabileceği bir ortam olarak düşünebiliriz bu partileri.

Bu partileri nerede düzenlediniz?

Bu partileri yaşadığım hiçbir yerde düzenlemedim. Parti evleri yaptığım yerler var. Oraları da genelde düzenliyorum.

Bildiğim kadarıyla bu parti evlerini kimse bilmiyor değil mi?

Hiç kimse bilmiyor, evet.

Şöyle okumuştum bir yerde. Partiye gelmek isteyenlerin gözleri kapatılıyor ve partiye öyle getiriyorlar. Doğru mudur?

Doğrudur. Aslında onu biraz açıklamak isterim. Diyelim ki siz davet edildiniz. Bu süreçte bir konum iletiyorsunuz. Konumda bizim ekiplerimiz tarafından siz alınıyorsunuz ve gözünüz kapalı bir şekilde 40 dakikalık yolculuğa çıkıyorsunuz. O 40 dakikalık yolculukta yaşadığınız duygu, kaçırılma hissiyatı, başıma bir şey gelecek mi? Bunları yaşarken sonrasında parti evine ulaşıyorsunuz ve orada biz size sorduğumuz 15 soru içerisinde sizin yaşayacağınız fantezi şeylerini size sunmuş oluyoruz.

15 soruyu cevaplayan herkes bu partiye katılabiliyor mu?

Hayır. 15 soruyu cevapladıktan sonra benim onayım olduktan sonra partiye katılım oluyor.

Ya sizin onayınızdan geçmezse geri mi götürüyorsunuz?

Hiç konum atmıyoruz. 15 soruyu biz öncesinde alıyoruz.

Peki bu partilere kimler katılıyordu? Yani bu partiler nasıl bu kadar gündem oldu?

Bu partilere yani aslında herkesin tanıdığı iş adamları, bürokratlar, üst düzey yöneticiler katılıyor. Yani bizim kitlemiz aslında parayla işe olmayan kişiler, yani çok parası olan. Çok parası olan, milyon dolarlık, yani parayı sorgulamayacak insanlar bizim kitlemiz.

Üst düzey kamu görevlilerinin partilere katıldığını söylediniz. Bir kamu görevlisinin zenginliği ne olabilir ki?

Yani iş adamlarıyla birlikte geldikleri için...

Partileriniz de para karşılığı bir cinsel birliktelik olmadığını söylediniz…

Kesinlikle.

Ancak size yöneltilen suçlama ‘müstehcen görüntüleri yayınlama’ suçuydu. Siz partide çektiğiniz görüntüleri yayınladınız galiba, değil mi?

Hayır, biz hiçbir partiden bir görüntü yayınlamadık.

Ancak Instagram hesaplarınızda bazı görüntüler var.

Fergio House'un karakterleri var. İşte onların isimleri var. Rio, Lizbon gibi isimleri var. Onların parti öncesinde ya da günlük yaşamını çektiğimiz içerikleri paylaştık hesaplarımızda. Hiçbir zaman partiden bir görüntü paylaşılmadı.

Türkiye bu kadar çok Adnan Oktar terör örgütünden ve onun kötülüklerinden çekmişken bu tarz partilerin yapılması, Fergio House'un karakterlerinin olması doğru mu?

Ya şöyle, şimdi süreçte şöyle bir durum var. Adnan Oktar'ın ne yapmak istediği açık ve ortada. Bizim tamamen eğlence ve fantezi ağırlıklı. Kendi evimde parti yapmak kadar doğal bir şey var mı? Rızaya dayalı. Yani herkesin rızasına… Yani biz burada kimseyi zorla hiçbir şey yaptırmıyoruz. Yani benim yaptığım partiler İstanbul'da gizli yapılan partiler arasında en masum parti olarak kalır. Benim olayım neden büyüdü? İşte gizem kattığımız için, maske olduğu için. Maskeler suç sayıldı. Delil olarak sayıldı.

Partilere girmek için bir bilet satışı açmıştınız değil mi?

Evet. 300 bin TL’ydi biletlerimiz.

Sattınız mı biletleri, ne oldu?

Onu da şöyle anlatayım. Aslında normalde ben sürekli partiler yapan bir insanım. Ama para almadan arkadaş çevremi davet ediyordum. Ama iş adamları, bürokratlar yani sizin de tanıdığınız insanlar partime gelmek için benimle tanışmak istiyordu. Öte yandan denemek için bir biletli satış yapayım, satılır mı diye bir düşündüm. Bir site üzerinden bilet satışı açtık. Baktım iki günde biletler tükendi. Demek ki biletli satış yapsam talep varmış.

Taksim'deki görüntüler çok konuşuldu ve gözaltına alınıp tutuklandınız. Ne kadar tutuklu kaldınız?

Dört buçuk ay.

Gözaltındaki sorgunuzda ilginç sorularla karşılaştığınızı öğrendim…

Sorgumda işte ‘herhangi birinin kaseti var mı elinde, AK Partili milletvekilleri partine geliyor muydu?’ diye falan sordular. Ben dedim ki parti yapmadığım için bilmiyorum dedim.

Hakkınızda bir iddianame düzenlendi. İddianamede ‘müstehcen görüntüleri yayma suçu’ var. İddianameyi de okudum. Ama hakkınızda bir başka soruşturma daha var. Yeni açılan ve devam eden. Kara para aklama... Yanılmıyorsam MASAK raporu bekleniyor. Taksim’de 10 bin doları hiç düşünmeden dağıttınız. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Kara para mı aklıyorsunuz? Size yöneltilen öncü suç nedir?

Yani şu an dosya gizli olduğu için avukatlarım dahil göremiyor neden suçlandığımızı. Hani neden bizim hesaplarımıza ve araçlarımıza, evlerimize tedbir koyulduğunu bilmiyorum. Hesabımdaki 85 milyona tedbir konuldu. Kara parayla ilgili şöyle rahatım. Açıkçası benim şöyle bir yapım var. İllegal hiçbir şeye ben bulaşmam. Kendimle ilgili şu konuda rahatım. Hiçbir illegalde bir parmağım yoktur. Paranın kaynağı nereden geliyor derseniz, ben 2015 yılından beri bilfiil çalışıyorum mimarlık sektöründe. Yani yaptığım projeler büyük projeler. O yüzden yani sonuçta bir mimar bu kadar para kazanır.

MASAK raporunuzun temiz geleceğini mi söylüyorsunuz?

Evet. Çünkü temiz geleceğini biliyorum. Bizim kara parayla bir işimiz olamaz. Açıklayamayacağımız bir hesap veremeyeceğimiz bir durum da olamaz. Biz mimarlık sektöründe tanınmış bir firmayız. Yaptığımız projeler belli. 9 yıldır bilfiil çalıştığım için böyle bir proje (Fergio House) geliştirmek istedim. Aslında daha öncesinde yaptığım partiler vardı. Ama bunu bir marka çıkartıp yapmak istedim. Buna biraz da gizemlilik kattım. Maske taktiği ekledim.

Bana bazı mesajlar gösterdiniz ve ben o mesajlardan gördüm ki sizde para olduğunu öğrenen pek çok çete, mafya sizin mal varlığınıza çökmeye çalışıyor. Buna ilişkin neler söylemek istersiniz? Mafyadan, suç örgütlerinden tehdit alıyor musunuz?

Cezaevi sürecinde de çeteler tarafından avukat gönderilmişti. Hatta belli bir para karşılığında tahliye olmamı teklif etmişlerdi. Ama biz kabul etmedik. Çünkü bir kere elimizi verdiğimizde sonucunda ne olacağını tahmin edebiliyoruz. Ben illegale hiçbir zaman bulaşmadım ve bulaşmak da istemem. Bulaşmayacağım da. Tehditler alıyorum. Size de mesajları gösterdim. Şu an Türkiye'nin en çok konuşulan bir çetesi tarafından tehdit edildim. Size de okuttum mesajı zaten. Evet, bende çok büyük para olduğunu düşünebilirler ama benim servetim Zorlu’da 3+1 daire almaya yetmiyor. O yüzden de bendeki para sadece benim geçimimi sağlayabilir.

Yaşadığınız onca şeyin ardından partilerinize Türkiye'de devam etmeyi düşünüyor musunuz?

Ben partilerin suç olduğunu bilmiyordum. Normalde her yerde parti yapılıyor ama ben yaptığım parti nedeniyle yargılanıyorum. Müstehcen içeriklerden dolayı yargılandığım söyleniyor ama milyon tane insanın Türkiye'de müstehcen sayılabilecek içerikleri var o zaman. Herkesin yargılanması gerekiyor. 2025 yılında yurt dışına yerleşip projelerimi orada devam ettirmek istiyorum.

Bu tehditlere, şantajlara karşı bir yargı yoluna gidecek misiniz?

Tabii ki de. Hemen avukatıma iletiyorum mesajları. Avukatım da işlem başlatıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem