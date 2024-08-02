Suriye'de Deprem: Hatay'da da Hissedildi

AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, Suriye'de saat 14.01'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Hatay'da da hissedildi.

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Suriye'de Deprem: Hatay'da da Hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Suriye'de saat 14.01'de bir deprem meydana geldi.

Sarsıntının büyüklüğü 3.9, derinliği ise 15.14 kilometre olarak kaydedildi.

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Korkutan deprem, 6 Şubat depremlerinde ağır yıkım yaşayan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde de hissedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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