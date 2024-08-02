Suriye'de Deprem: Hatay'da da Hissedildi
AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, Suriye'de saat 14.01'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Hatay'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Suriye'de saat 14.01'de bir deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 2, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Al-Mukharram, Humus (Suriye) - [157.23 km] Reyhanlı (Hatay)
Tarih:2024-08-02
Saat:14:01:14 TSİ
Enlem:35.07472 N
Boylam:37.65722 E
Derinlik:15.14 km
Detay:https://t.co/o6btB2vJvu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Sarsıntının büyüklüğü 3.9, derinliği ise 15.14 kilometre olarak kaydedildi.
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Korkutan deprem, 6 Şubat depremlerinde ağır yıkım yaşayan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde de hissedildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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