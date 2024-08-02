Suriye'de Deprem: Hatay'da da Hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Suriye'de saat 14.01'de bir deprem meydana geldi.

Sarsıntının büyüklüğü 3.9, derinliği ise 15.14 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Korkutan deprem, 6 Şubat depremlerinde ağır yıkım yaşayan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde de hissedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem