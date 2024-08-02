Altan Sancar, Gerçek Gündem Ailesinde

Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar, Altan Sancar’ın Gerçek Gündem'de üstleneceği görevi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Avşar, konuya ilişkin “Siyaset arenasının daha da ısınacağı günlere giriyoruz. Başkentin kalbini en iyi bilen isimlerden meslektaşım Altan Sancar Gerçek Gündem’in Ankara Temsilciliği görevini üstlenerek ailemize güç kattı. Aramıza hoş geldin Altan...” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem