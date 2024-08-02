Altan Sancar, Gerçek Gündem Ailesinde

Türkiye siyasetini ve Ankara kulislerini yakından takip eden gazeteci Altan Sancar internet sitemizin Ankara Temsilcisi oldu. Başarılı gazeteci siyasetin gündemini, sıcak gelişmeleri ve Ankara’da olup bitenleri ekibiyle beraber okurlarımıza aktaracak.

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Altan Sancar, Gerçek Gündem Ailesinde

Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar, Altan Sancar’ın Gerçek Gündem'de üstleneceği görevi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Avşar, konuya ilişkin “Siyaset arenasının daha da ısınacağı günlere giriyoruz. Başkentin kalbini en iyi bilen isimlerden meslektaşım Altan Sancar Gerçek Gündem’in Ankara Temsilciliği görevini üstlenerek ailemize güç kattı. Aramıza hoş geldin Altan...” ifadelerini kullandı.

Altan Sancar, Gerçek Gündem Ailesinde - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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