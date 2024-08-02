Konya'da Kadın Cinayeti: Eşini Evinin Önünde 10 El Ateş Ederek Katletti!

Konya'da Ereğli ilçesinde Talat Paşa Mahallesi 91720 Sokak'ta saat 09.00 sıralarında bir erkek eşini katletti.

Hasan Öz, eşi Arife Öz'e, evin önünde tabancayla 10 el ateş etti. Vücuduna 3 mermi isabet eden Arife Öz, ağır yaralanırken, Hasan Öz de otomobille kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arife Öz, kurtarılamadı.

BAŞKA KİŞİLERİ DE ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ

Hasan Öz'ün başka kişileri de öldüreceğini söylediği yönünde bilgi alan polis, çiftin çocuklarını koruma altına aldı. 5 suçtan kaydı bulunan Hasan Öz'ün peşine düşen polis, şüphelinin kullandığı aracı Belkaya mevkisinde lastiklerine ateş ederek durdurdu. Şüpheli suç aleti tabanca ile gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA