Netflix 'Baby Reindeer' Yalanını İtiraf Etti

"Gerçek bir hayat hikayesinden" uyarlandığı tanıtımıyla dikkat çeken Netflix dizisi Baby Reindeer hakkında açılan dava dengeleri değiştirdi. Netflix, dizinin gerçek hayattaki 'Martha'sı Fiona Harvey'nin, dizide anlatıldığının aksine hiçbir zaman hüküm giymediğini kabul etti.

Netflix 'Baby Reindeer' Yalanını İtiraf Etti

Tüm dünyada gündem olan, "gerçek bir hayat hikayesinden uyarlandığı" söylenen Netflix dizisi Baby Reindeer, hakkındaki tartışmalarla konuşulmaya devam ediyor. Son olarak Netflix, dizinin gerçek hayattaki 'Martha'sı Fiona Harvey'nin, dizinin yaratıcısı Richard Gadd'ı taciz etmekten dolayı mahkum edilmediğini itiraf etti.

Beyazperde'nin aktardığına göre, Netflix dava öncesinde "gerçek hikaye" olarak tanıttığı bu dizideki bazı olayların değiştirildiğini, Fiona Harvey'nin dizide aynı zamanda 'Martha' tarafından ısrarlı bir şekilde takip edilen Donald Dunn karakterini canlandıran Richard Gadd'ı takip etmekten dolayı mahkum edilmediğini, yalnızca Gadd ile olan etkileşimleri nedeniyle mahkeme kararına tabi tutulduğunu kabul etti. Bu itiraf, bir milletvekilinin Netflix'in bu yılın başlarında milletvekillerine sunduğu kanıtları sorgulamasının ardından Britanya Parlamentosu'nun Kültür, Medya ve Spor Komitesi'ne gönderilen bir mektupla geldi.

Netflix 'Baby Reindeer' Yalanını İtiraf Etti - Resim : 1

'MAHKUMİYETİNE DAİR KANIT BULAMADIK'

Mayıs ayında komite huzuruna çıkan Netflix'in Birleşik Krallık'taki kıdemli kamu politikası direktörü Benjamin King, dizinin Gadd'ın "hüküm giymiş bir takipçinin elinde uğradığı korkunç tacizin gerçek hikayesi" olduğunu söylemişti.

Komitenin üyesi John Nicolson, daha sonra Netflix'e bir mektup yazarak, gazetecilerin bu mahkumiyet iddiasını destekleyecek kanıtlar bulamadığını belirtti ve King'in iddiasını destekleyecek kanıtlar talep etti.

'DİZİNİN DAYANDIĞI KİŞİ MAHKEME KARARINA TABİ'

King, yanıt mektubunda şu ifadeleri kullandı: "Dizinin dayandığı kişinin (hiçbir zaman kimliğini belirlemeye çalışmadığımız kişinin) mahkumiyet yerine mahkeme kararına tabi olduğu yönündeki anlayışımızı açıklığa kavuşturmak istedim. 'Baby Reindeer'ın yazarı aylarca ciddi tacizlere maruz kaldı (şimdi diğer pek çok kişi için de durum aynı gibi görünüyor), bu da onun sağlığı üzerinde önemli bir etki yarattı."

Netflix'in İngiliz milletvekillerine yazdığı mektubun ortaya çıkması, Gadd'ın Netflix'in Harvey'in davasının düşürülmesi çabalarını destekleyen bir mahkeme beyanı sunmasından birkaç gün sonra yaşandı.

'HİÇBİR ZAMAN GERÇEK BİR KİŞİ DEMEDİM'

Gadd'ın temel argümanlarından biri Harvey'in 'Martha' olmadığı idi. Gadd, 21 sayfalık beyanında şu ifadelere yer verdi:

"Dizide hiçbir zaman Harvey dahil herhangi bir gerçek kişiyi 'Martha' Scott olarak tanımlamayı amaçlamadım. Tüm karakterler gibi 'Martha' da Harvey'inkinden çok farklı kurgusal kişilik özelliklerine sahip kurgusal bir karakter."

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