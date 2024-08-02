Ünlü Hollywood Yıldızı Bodrum'da: Beşiktaş Formasıyla Poz Verdi
Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Sharon Stone, ödül töreni için Türkiye'ye geldi. Tören öncesi Bodrum'da yat gezisine çıkan Sharon Stone, Beşiktaş formasıyla poz verdi.
Golden Globe'un ilk kez Amerika dışında vereceği ‘International Icon Award’ ödülünü almak için Bodrum'a gelen Sharon Stone ödül gecesi öncesi Bodrum'da Beşiktaş Kongre üyesi Barbaros Tapan'la yat gezisine çıktı.
Tapan, Başkan Hasan Arat'ın Sharon Stone'a özel olarak hazırlattığı yeni sezon formalarını Başka Arat adına Sharon Stone'a hediye etti.
Beşiktaş formasını çok beğenen Stone, Beşiktaş tarihi hakkında bilgi aldı ve formayı giyerek Beşiktaş taraftarlarına sevgilerini yolladı.
Kaynak: İHA
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