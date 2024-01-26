Aşk iddiası: Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın arkadaşıyla birlikte

Sık sık aşk hayatıyla gündeme gelen Defne Samyeli iddialara göre eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın eski ortağı ve yakın arkadaşı Muzaffer Yıldırım ile aşk yaşıyor.

Aşk iddiası: Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın arkadaşıyla birlikte

İddialı paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Defne Samyeli hakkında yeni bir aşk iddiası gündeme geldi.

Snob Magazin'in haberine göre; Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın eski ortağı ve yakın arkadaşı Muzaffer Yıldırım ile aşk yaşıyor.

Aşk iddiası: Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın arkadaşıyla birlikte - Resim : 1

İş insanı ve yapımcı Muzaffer Yıldırım, Nişantaşı'nda sahibi olduğu otelde Defne Samyeli ile çıkarken görüldü.

Yıldırım, bir dönem birlikte iş yaptığı komedyen Cem Yılmaz'dan ayrılan Serenay Sarıkaya ile birlikte olmasıyla da hatırlanıyor. İki dostun bu yüzden arasının açıldığını da iddia ediliyordu.

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