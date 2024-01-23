Büyük deprem sonrası haber alınamamıştı: Tolgahan Sayışman'dan haber var

İş için gittiği Kazakistan'da depreme yakalanan ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak güvende olduğunu duyurdu.

Büyük deprem sonrası haber alınamamıştı: Tolgahan Sayışman'dan haber var

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntı, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan olmak üzere bölge ülkelerinde de hissedildi.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te şiddetli sarsıntıdan ötürü halk paniğe kapılarak evlerini terk etti ve sokaklara çıktı.

İş için Kazakistan'da bulunan oyuncu Tolgahan Sayışman'dan deprem sonrası haber alınamadığı iddia edildi.

"SIKINTI YOK"

Kendisine ulaşılamadığı iddialarıyla gündeme gelen Tolgahan Sayışman, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Sayışman, paylaşımında "Sıkıntı yok. Şükür en güvenilir yerdeyim" ifadelerini kullandı.

Büyük deprem sonrası haber alınamamıştı: Tolgahan Sayışman'dan haber var - Resim : 1

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