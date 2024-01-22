Buket Aydın, "Durumu kötü biriyle birlikte olmam" dedi, Demirtaş, kredi kartı başvurusu gönderdi
Kanal D'de çalıştığı dönem adı Yıldırım Demirören ile aşk dedikodularına karışan Buket Aydın "durumu kötü biriyle birlikte olmam" dedi.
Adı Demirören Holding'in patronu Yıldırım Demirören ile aşk iddiasına karışan daha sonra Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile aşk yaşayan Buket Aydın özel hayatına ilişkin açıklamasıyla gündeme geldi.
Aydın, katıldığı programda durumu kötü olan biriyle birlikte olmayacağını söyleyerek "Davul bile dengii dengine" dedi.
Ayrıca, hesabı erkeğin ödemesi gerektiğini söyleyen Aydın, "Hesabı erkek ödemeli. Hesabı ödeyemiyorsa bir zahmet benimle yemek yemesin" diye konuştu.
Daha önce sosyal medyadan Aydın ile atışan ekonomist Özgür Demirtaş da açıklamaların altına kredi kartı başvurusu ekledi. Demirtaş, "Link" ekledim dedi.
Linki Ekledim: pic.twitter.com/gBOHISCnv7— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) January 22, 2024
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