Ajda Pekkan'dan sürpriz hamle: Harekete geçti, 'ucuz olacak'

Türkiye'nin süperstarı Ajda Pekkan, hayatını konu alacak film projesiyle gündemdeyken yeni bir hamle daha yaptı.

Pekkan'ın kendi ismiyle bir alışveriş sitesi kuracağı öğrenildi. 10 Haber yazarı Müge Dağıstanlı'nın aktardığına göre bu sitede sadece tekstil ürünleri olacak ve Pekkan, tasarımlarını yaptığı kıyafetlerin mankenliğini de üstlenecek.

'UCUZ OLACAK'

Ekonomik krizin her geçen gün daha da derinleştiği şu günlerde Pekkan'ın etiket fiyatlarını özellikle ucuz tutacağı da edinilen bilgiler arasında: "Geçenlerde bir mağazaya girmiş, fiyatları görünce 'ucuzluk' kararı almış."