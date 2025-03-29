Genetik Test Şirketi İflas Etti! Tüm DNA Verilerini Satışa Çıkardı
İflas eden genetik test şirketi 23andMe Holding Co., müşteri verilerinin satışına yönelik mahkeme onayı aldı. Şirketin en değerli varlığı olarak görülen bu veriler, iflas süreciyle birlikte gizlilik ve güvenlik endişelerini de artırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
23andMe’nin elinde bulunan müşterilere ait tıbbi ve soyağacı verilerinin satışa sunulması, kullanıcılar arasında kaygı yarattı. Bloomberg’in haberine göre, şirketin iflası, hassas bilgilerin nasıl ve kimler tarafından kullanılacağına dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
SATIŞ SÜRECİNE YÖNELİK TAKVİM BELİRLENDİ
Şirket, iflas prosedürü kapsamında 7 Mayıs’ta kesin tekliflerin alınacağı ve takip eden ayda son duruşmanın yapılacağı bir takvim oluşturdu. Ancak ABD İflas Hakimi Brian C. Walsh, sürecin iki hafta yavaşlatılmasını talep etti. İlk iflas duruşmasında konuşan Walsh, satış sürecinin çok sıkışık bir takvime oturtulduğunu belirterek, şirketin son mahkeme duruşmasını 2 Haziran’dan 17 Haziran’a ertelemeyi kabul ettiğini açıkladı.
DNA VERİLERİ ŞİRKETİN EN DEĞERLİ VARLIĞI OLDU
23andMe, bugüne kadar 15 milyondan fazla müşteriden DNA örnekleri toplamasına rağmen 2021’de halka açıldığından beri kârlı olamadı. Şirketin iflas etmesiyle birlikte bu genetik veriler en değerli varlığı haline geldi. Hassas bilgilerin açık artırmaya çıkarılma ihtimali, verilerinin nasıl kullanılacağını bilmeyen müşteriler arasında endişeleri artırıyor.