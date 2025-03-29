Genetik Test Şirketi İflas Etti! Tüm DNA Verilerini Satışa Çıkardı

SATIŞ SÜRECİNE YÖNELİK TAKVİM BELİRLENDİ

Şirket, iflas prosedürü kapsamında 7 Mayıs’ta kesin tekliflerin alınacağı ve takip eden ayda son duruşmanın yapılacağı bir takvim oluşturdu. Ancak ABD İflas Hakimi Brian C. Walsh, sürecin iki hafta yavaşlatılmasını talep etti. İlk iflas duruşmasında konuşan Walsh, satış sürecinin çok sıkışık bir takvime oturtulduğunu belirterek, şirketin son mahkeme duruşmasını 2 Haziran’dan 17 Haziran’a ertelemeyi kabul ettiğini açıkladı.