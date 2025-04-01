Volkan Konak'ın Ailesi Çirkin Paylaşımlar İçin Harekete Geçti: Tek Tek Suç Duyurusunda Bulunacaklar

Volkan Konak'ın ani ölümüyle sevenleri sosyal medyadan sevgisini dile getirirken, pek çok kötü ve hakaret içerikli paylaşımlar da yapıldı. Konak ailesi, söz konusu hakaret içerikli paylaşımlara karşı suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Mert Odabaş Mert Odabaş
Volkan Konak'ın Ailesi Çirkin Paylaşımlar İçin Harekete Geçti: Tek Tek Suç Duyurusunda Bulunacaklar

Usta sanatçı Volkan Konak, KKTC’de verdiği bir konser sırasında aniden fenalaştı. Ünlü sanatçı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken sevenleri hüzne boğuldu. Sosyal medyada Volkan Konak için çok sayıda paylaşım yapıldı. Sosyal medyada çok sayıda kötü ve hakaret içerikli yorumlar da paylaşılırken ailesi harekete geçti.

Konak’ın ailesi yaptığı açıklamada, söz konusu hakaret içerikli yorumlar nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Volkan Konak’ın kardeşi Birol Konak, "Sevgili ağabeyimiz Volkan Konak'ın vefatından sonra sosyal medya üzerinden yapılan kirli yorum, hakaret ve spekülatif haberlere karşı tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, avukatlarımız tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır” ifadelerini kullandı.

Volkan Konak'ın Ailesi Çirkin Paylaşımlar İçin Harekete Geçti: Tek Tek Suç Duyurusunda Bulunacaklar - Resim : 1

Volkan Konak, KKTC’nin İskele kentinde verdiği konser sırasında sahnede fenalaşmış ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. ‘Kuzeyin Oğlu’ olarak bilinen Konak’ın cenazesi uçakla İstanbul’a getirilmişti.

Konak’ın cenazesi bugün İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Trabzon Maçka’ya gönderilecek ve 2 Nisan’da aile kabristanlığına defnedilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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