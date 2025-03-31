Duyanları Ağlatan Tesadüf... Volkan Konak'a İlk Müdahaleyi Yapan Doktor Konuştu

Ünlü sanatçı Volkan Konak, dün Kıbrıs'ta bir otelde sahne alırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Konak'ın yıllar önce yardımcı olduğu öğrenciler arasında, kendisine son müdahaleyi yapan doktorun da olduğu ortaya çıktı. Paylaşım yapan Doktor Ahmet Görkem Yasak, "Yardımcı olduğun o genç büyüdü, doktor oldu; son anlarında seni kurtarmaya çalıştı..." diye yazdı.

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Duyanları Ağlatan Tesadüf... Volkan Konak'a İlk Müdahaleyi Yapan Doktor Konuştu

'Kuzeyin Oğlu' olarak tanınan ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentindeki bir otelde verdiği konser sırasında aniden fenalaştı. Konseri izleyenler arasında bulunan sağlık görevlileri ve vatandaşlar, Konak’a sahnede ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra çağrılan ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 58 yaşındaki sanatçı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Konak’a yaklaşık 40 dakika boyunca kalp masajı yapıldığı ve ardından entübe edilerek saat 00.10’da hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Duyanları Ağlatan Tesadüf... Volkan Konak'a İlk Müdahaleyi Yapan Doktor Konuştu - Resim : 1

AĞLATAN TESADÜF

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Konak’ın saat 00.17’de hastaneye getirildiği ancak 00.42’de hayatını kaybettiği duyuruldu. Ünlü sanatçının vefatı sanat dünyasını yasa boğarken, ona sahnede ilk müdahaleyi yapan doktorlardan Ahmet Görkem Yasak, Konak’la yıllar önce yaşadığı anısını paylaşarak duygusal bir veda mesajı yazdı.

Doktor Yasak, konserde çektiği videoya, “20 sene önceydi... Kaldığımız öğrenci yurduna gelip 'Gençler bir şeye ihtiyacınız olduğunda beni direkt arayın' diye telefonunu vermiştin. Yardımcı olduğun o genç büyüdü, doktor oldu; son anlarında seni kurtarmaya çalıştı. Güle güle Kuzeyin oğlu. Seni hiç unutmayacağız" notunu düştü.

Duyanları Ağlatan Tesadüf... Volkan Konak'a İlk Müdahaleyi Yapan Doktor Konuştu - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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