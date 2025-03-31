Volkan Konak'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı: 'Beni Toprağa Gömmesinler...'

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs'ta konser sırasında fenalaştı. Dakikalarca kalp masajı yapılan ünlü isim, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden 'Kuzeyin Oğlu' Volkan Konak'ın yıllar önce açıkladığı vasiyeti ortaya çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi

Volkan Konak Vasiyet ölüm
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Volkan Konak'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı: 'Beni Toprağa Gömmesinler...' - Resim: 1

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, ünlü sanatçı Volkan Konak’ın İskele kentindeki konseri sırasında fenalaştığını ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

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Volkan Konak'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı: 'Beni Toprağa Gömmesinler...' - Resim: 2

58 yaşındaki sanatçının vefat haberi sanat dünyasında büyük üzüntüye neden oldu. Konak’ın daha önce paylaştığı vasiyeti ise yeniden gündeme geldi.

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Volkan Konak'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı: 'Beni Toprağa Gömmesinler...' - Resim: 3

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Volkan Konak’ın gece saat 00.17’de aniden rahatsızlanarak Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, doktorların tüm çabalarına rağmen 00.42’de hayatını kaybettiği duyuruldu. Konuyla ilgili daha detaylı bilgilendirmenin Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılacağı ifade edildi.

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Volkan Konak'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı: 'Beni Toprağa Gömmesinler...' - Resim: 4

3 ÇOCUĞU VAR

Özel hayatında ailesine büyük önem veren Konak, 1992 yılında Selma Konak ile evlenmişti. Çiftin, Şimal, Volkan ve Derin isimlerinde üç çocukları bulunuyordu. Sosyal medyada sık sık mutlu aile pozlarını paylaşan ünlü sanatçının ailesine olan bağlılığı, sevenleri tarafından takdir ediliyordu.

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Volkan Konak'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı: 'Beni Toprağa Gömmesinler...' - Resim: 5

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Volkan Konak’ın 2020 yılında bir konserinde açıkladığı vasiyeti ise vefatının ardından yeniden gündem oldu.

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Volkan Konak'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı: 'Beni Toprağa Gömmesinler...' - Resim: 6

Sanatçı, “Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar tüm bedenimi ve küllerimi Karadeniz’in üzerine helikopterle savursunlar, özellikle de Trabzon’umun üstüne” sözleriyle, son isteğini dile getirmişti.

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