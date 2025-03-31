Volkan Konak'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı: 'Beni Toprağa Gömmesinler...'
Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs'ta konser sırasında fenalaştı. Dakikalarca kalp masajı yapılan ünlü isim, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden 'Kuzeyin Oğlu' Volkan Konak'ın yıllar önce açıkladığı vasiyeti ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, ünlü sanatçı Volkan Konak’ın İskele kentindeki konseri sırasında fenalaştığını ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.
58 yaşındaki sanatçının vefat haberi sanat dünyasında büyük üzüntüye neden oldu. Konak’ın daha önce paylaştığı vasiyeti ise yeniden gündeme geldi.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Volkan Konak’ın gece saat 00.17’de aniden rahatsızlanarak Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, doktorların tüm çabalarına rağmen 00.42’de hayatını kaybettiği duyuruldu. Konuyla ilgili daha detaylı bilgilendirmenin Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılacağı ifade edildi.
3 ÇOCUĞU VAR
Özel hayatında ailesine büyük önem veren Konak, 1992 yılında Selma Konak ile evlenmişti. Çiftin, Şimal, Volkan ve Derin isimlerinde üç çocukları bulunuyordu. Sosyal medyada sık sık mutlu aile pozlarını paylaşan ünlü sanatçının ailesine olan bağlılığı, sevenleri tarafından takdir ediliyordu.
VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI
Volkan Konak’ın 2020 yılında bir konserinde açıkladığı vasiyeti ise vefatının ardından yeniden gündem oldu.
Sanatçı, “Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar tüm bedenimi ve küllerimi Karadeniz’in üzerine helikopterle savursunlar, özellikle de Trabzon’umun üstüne” sözleriyle, son isteğini dile getirmişti.