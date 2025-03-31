Volkan Konak'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı: 'Beni Toprağa Gömmesinler...'

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Volkan Konak’ın gece saat 00.17’de aniden rahatsızlanarak Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, doktorların tüm çabalarına rağmen 00.42’de hayatını kaybettiği duyuruldu. Konuyla ilgili daha detaylı bilgilendirmenin Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılacağı ifade edildi.