Silivri'de Tutuklu Bulunan İmamoğlu'ndan Volkan Konak'a Duygusal Veda

Sanatçı Volkan Konak'ın hayatını kaybetmesinin ardından yakın arkadaşı Ekrem İmamoğlu'ndan da bir paylaşım geldi. Silivri'de tutuklu bulunan İmamoğlu, “Bu acı haberi cezaevinde almak daha da üzüntü verici. Sen hep dik durdun, sözünü sakınmadın, sesini hiç kısmadın. Dostum Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Silivri'de Tutuklu Bulunan İmamoğlu'ndan Volkan Konak'a Duygusal Veda

KKTC’de verdiği konser sırasında fenalaşarak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Volkan Konak Türkiye’yi yasa boğdu.

Konak’ın hayatını kaybetmesinin ardından sanat ve siyaset camiasından tepkiler art arda gelirken, Silivri’de tutuklu bulunan yakın arkadaşı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapıldı.

İmamoğlu, Konak’ın ölümüne üzüntüsünü şu sözlerle duyurdu:

“Bu acı haberi cezaevinde almak daha da üzüntü verici. Sen hep dik durdun, sözünü sakınmadın, sesini hiç kısmadın. Dostum Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Güle güle can dostum ….”

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Kaynak: Haber Merkezi

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