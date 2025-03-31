Silivri'de Tutuklu Bulunan İmamoğlu'ndan Volkan Konak'a Duygusal Veda

KKTC’de verdiği konser sırasında fenalaşarak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Volkan Konak Türkiye’yi yasa boğdu.

Konak’ın hayatını kaybetmesinin ardından sanat ve siyaset camiasından tepkiler art arda gelirken, Silivri’de tutuklu bulunan yakın arkadaşı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapıldı.

İmamoğlu, Konak’ın ölümüne üzüntüsünü şu sözlerle duyurdu:

“Bu acı haberi cezaevinde almak daha da üzüntü verici. Sen hep dik durdun, sözünü sakınmadın, sesini hiç kısmadın. Dostum Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Güle güle can dostum ….”

Bu acı haberi cezaevinde almak daha da üzüntü verici.



Sen hep dik durdun, sözünü sakınmadın, sesini hiç kısmadın. Dostum Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.



Güle güle can dostum… pic.twitter.com/0vYNCiy49u — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 31, 2025

Kaynak: Haber Merkezi