Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde ziyaretlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayan Emmanuel Macron, Ramazan Bayram’ını tebrik ederek iyi temennilerde bulundu. Macron’un Ramazan Bayramı'nın İslam âlemine hayırlı olması temennisinde bulunduğu belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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