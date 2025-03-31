Volkan Konak'ın Ölümüyle İlgili Soruşturma Başlatıldı

KKTC'de sahnede aniden fenalaşarak hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Volkan Konak'ın Ölümüyle İlgili Soruşturma Başlatıldı

'Kuzeyin Oğlu' lakabıyla tanınan ünlü sanatçı Volkan Konak, dün akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki konseri sırasında fenalaştı. Dakikalarca kalp masajı yapılan ünlü isim, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konak'ın cenazesi, ön otopsi yapılmak için başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Burada yapılan ön otopsiden sonra Konak'ın cenazesi, tabuta konularak cenaze nakil aracı ile Ercan Havalimanı'na götürüldü. İstanbul tarifeli uçağa yüklenen şarkıcı Konak'ın cenazesinin daha sonra Trabzon'a götürüleceği öğrenildi.

ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

KKTC polisi, Konak'ın sahnede ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Konak'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak ileri tetkikle belirleneceği bildirildi.

Kaynak: AA

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