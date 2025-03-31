Balıklıgöl'de Ramazan Bayramı Coşkusu

Şanlıurfa’nın simgeleri arasında yer alan Balıklıgöl, Ramazan Bayramı nedeniyle ziyaretçilerin akınına uğradı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Balıklıgöl, bayram tatilini değerlendirmek isteyen ve farklı kentlerden gelen misafirlerin ilgi odağı oldu. İnanç turizminin önemli merkezleri arasında gösterilen kente Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla gelen ziyaretçiler, Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağaraya girerek, şifalı sudan içerek dua etti.

Kaynak: DHA