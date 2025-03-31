Ordu'da Sis Kazası, 6 Yaralı

Ordu'da yoğun sis nedeniyle 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Ordu'da Sis Kazası, 6 Yaralı

Ordu’da yoğun sisin etkisi olmasıyla görüş mesafesi azaldı. Kentte 2 otomobil kafa kaya çarpışırken 6 kişi yaralandı.

Saat 12.00 sıralarında meydana gelen kazada, C.G. (68) yönetimindeki otomobil ile İ.K.’nin (54) kullandığı otomobil, bölgedeki yoğun sis nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan A.G. (57), A.K. (54), C.G. (71) ve D.K. (41) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobillerde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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