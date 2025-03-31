AKP Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e Sert Sözler: 'Meseleyi Siyasi Şantaja Dönüştürdü, Yaptığı Şey Sosyal Bölücülüktür'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yolsuzluk soruşturması sonrası açıklamalarını değerlendirdi. Çelik, "Özgür Özel'in konuşmaları Avrupa'daki faşist partilerin söylemleriyle örtüşmüş durumda. Özel meseleyi siyasi şantaja dönüştürdü. Özgür Özel'in bir haftalık siyaseti sosyal bölücülük üzerine kuruludur. Kahve kitap satılan mekanlardan devlet görevlilerine kadar hedef göstermediği tehdit etmediği kimse kalmadı" diye konuştu.

A Haber'e açıklamalarda bulunan Çelik, 2027'deki cumhurbaşkanı seçimleri için yeniden adaylığını duyuran Le Pen'e yolsuzluk soruşturması sonrası verilen 5 yıllık seçim yasağını da değerlendirdi. Çelik, "Bu tabi Fransız siyaseti açısından önemli. Macron'un en önemli rakibi durumunda Le Pen. Fransa siyaseti açısından aşırı sağın geleceğini nasıl etkileyecek önümüzdeki günlerde görmüş olacağız. Le Pen, Avrupa'daki faşist partiler içerisinde öne çıkan birisi. Ana siyaseti AB'den çıkma şeklindeydi. Ancak şimdi AB gelirlerini şahsi hesaplarına aktarmadan suçlu bulundu" dedi.

'BU KUŞKUSUZ ÇİFTE STANDARTTIR'

Macron'un İmamoğlu'na yolsuzluk operasyonu hakkında açıklamalarına da değinen Ömer Çelik "Macron açısında çelişki şudur Fransa'da bir yolsuzluk soruşturması olduğu zaman bunu ilkesel demokrasiyi korumakla ilgili bir tutum olarak görüyorlar. Türkiye'de olunca demokrasi eksikliği olarak görüyorlar. Yargıyla ilgili eleştirileri var. Bizim çok açık bir tezimiz var. AB üyelik sürecimizle ilgili fasılları açın. Üzerimize düşenleri hemen yapmaya hazırız. Bu kuşkusuz bir çifte standarttır" ifadelerini kullandı.

Macron, İmamoğlu hakkında yaptığı açıklamada, "Muhalefet figürleri ve sivil toplum üyelerinin sistematik soruşturmaya tabi tutulması, haber alma ve toplanma özgürlüğüne saldırılar ve İstanbul belediye başkanının gözaltına alınıp tutuklanması yalnızca pişmanlık duyulacak ihlal ve saldırılardır. Türkiye’nin Avrupa’ya ihtiyacı var. Avrupa’nın da güvenlik konusunda üstlendiği sorumluluk için verdiği sözlere bağlı kalan ve demokratik yolu izleyen bir Türkiye’ye ihtiyacı var" demişti.

Kaynak: A Haber