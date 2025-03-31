İstiklal Caddesi'nde Bayram Yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde İstiklal Caddesi'nde büyük yoğunluk yaşandı. Havanın güzel olmasını fırsat bilenler caddeye akın etti.

İstiklal Caddesi'nde Bayram Yoğunluğu

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda yoğunluk yaşandı.

Havanın güzel olmasını fırsat bilenler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne akın etti. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı Taksim Meydanı’na ve İstiklal Caddesi’ne akın eden vatandaşlar adeta insan seli oluşturdu.

Polis, Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı’nın çevresini demir bariyerlerle kapattı.

Kaynak: DHA

Etiketler
İstiklal Caddesi Bayram Tatili Ramazan Bayramı
Tüm Uçuşlarda İndirim Kararı Aldılar Tüm Uçuşlarda İndirim Kararı Aldılar
Şehidin İkizinden Yürek Sızlatan Tek Cümlelik Veda Şehidin İkizinden Yürek Sızlatan Tek Cümlelik Veda
İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli? İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli?
Bayramın 1. Günü BİM, ŞOK, A101 Açık Olacak mı? İşte Bayramın İlk Gününe Dair Detaylar Bayramın 1. Günü BİM, ŞOK, A101 Açık Olacak mı? İşte Bayramın İlk Gününe Dair Detaylar
ÇOK OKUNANLAR
Volkan Konak'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı: 'Beni Toprağa Gömmesinler...' Volkan Konak'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı
İngiliz Devi Türkiye'den Tamamen Çekiliyor: En Hızlı Büyüyen Şirketler Arasındaydı İngiliz Devi Türkiye'den Tamamen Çekiliyor: En Hızlı Büyüyen Şirketler Arasındaydı
Sanat Dünyasının Acı Kaybı! Volkan Konak Hayatını Kaybetti Volkan Konak Hayatını Kaybetti
Sabancı Holding’de Yeni Rekor Sabancı Holding’de Yeni Rekor
Ünlü Spor Salonu Zinciri İflas Etti: Tüm Şubeleri Teker Teker Kapandı Ünlü Spor Salonu Zinciri İflas Etti