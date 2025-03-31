İstiklal Caddesi'nde Bayram Yoğunluğu

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda yoğunluk yaşandı.

Havanın güzel olmasını fırsat bilenler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne akın etti. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı Taksim Meydanı’na ve İstiklal Caddesi’ne akın eden vatandaşlar adeta insan seli oluşturdu.

Polis, Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı’nın çevresini demir bariyerlerle kapattı.

Kaynak: DHA