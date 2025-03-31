Tüm Uçuşlarda İndirim Kararı Aldılar

AJet, uçuş operasyonlarına başlamasının birinci yılını kutlarken, tüm biletlerde yüzde 20 indirime gitme kararı aldı.

31 Mart 2024 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren havayolu şirketi birinci yıl dönümü dolayısıyla tüm uçuşlarında yüzde 20 indirim uyguladı. Mobil uygulama üzerinden alacakları indirimli biletlerle yurt içi ve yurt dışında 98 noktaya uçuş yapabilecek. Özel kampanyasında yüzde 20 indirimli biletler, 31 Mart - 1 Nisan 2025 tarihleri arasında satışta olacak. Tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlar için geçerli kampanyada alınan biletler, 1 Nisan – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. İndirim kampanyası sadece mobil uygulama üzerinden alınan biletlerde geçerli olacak.

BİRDEN FAZLA BİLET ALINABİLECEK

Tüm yurt içi ve yurt dışı bilet alımlarında geçerli olacak ve birden çok kez kullanılabilecek. İndirimden yararlanmak için, ödeme özeti sayfasındaki “Promosyon kodu ekleyin” alanına belirtilen indirim kodunun yazılması yeterli olacak. İndirim AJet Mobil uygulama üzerinden üyelik girişi ile yapılacak alımlarda, baz bilet ücreti üzerinde geçerli olup; vergi ve harçlar hariçtir.

Kaynak: DHA