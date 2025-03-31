Şehidin İkizinden Yürek Sızlatan Tek Cümlelik Veda

İspanya’da görev başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi’nin cenazesinde gözyaşları sel oldu. Şehit astsubayın ikiz kız kardeşinin ‘Annemin karnında bile birlikteydik. Beni de al’ diyerek feryat ettiği anlar, yürekleri yaktı.

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TCG Kemal Reis Gemisi'nde görevli, Elektrik Astsbubay Kıdemli Başçavuş Nihat İrgi, İspanya açıklarında görevdeyken kalp krizi geçirdi. Müdahalelere rağmen kurtarılamayan astsubay, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin İkizinden Yürek Sızlatan Tek Cümlelik Veda - Resim : 1

'YANINA BENİ DE AL'

Şehidin cenaze töreninde ikiz kız kardeşi İrem Irgi’nin söyledikleri yürekleri dağladı. Kardeşinin tabutuna sarılarak ağlayan İrem Irgı, şu sözlerle feryat etti: Nihat, kardeşim, ikizim. Beni de al Nihat. Ben 28 yıl seninleydim. Annemin karnında bile birlikteydik. Beni de al.

Şehidin İkizinden Yürek Sızlatan Tek Cümlelik Veda - Resim : 2

Şehit Astsubay, Garnizon Komutanlığı Şehitliği’ne defnedilirken, kardeşi çevredeki yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Şehidin İkizinden Yürek Sızlatan Tek Cümlelik Veda - Resim : 3

Kaynak: İHA

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