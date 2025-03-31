Şanlıurfa'da İki Kardeşe Yol Ortasında Silahlı Saldırı

Şanlıurfa’da iki kardeş yol ortasında silahlı saldırıya uğradı. İki kardeş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken şüpheliler kaçtı.

Şanlıurfa'da İki Kardeşe Yol Ortasında Silahlı Saldırı

Şanlıurfa’da 32 ve 29 yaşındaki kardeşler, yol ortasında silahsaldırıya uğrayacak hayatını kaybetti.

Öğle saatlerinde Karakoyunlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yakup ve Yusuf Aydoğdu kardeşlere alışveriş merkezi yakınında yürüdükleri sırada, iddiaya göre kendilerini takip eden plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobilden uzun namlulu tüfek ve tabancayla peş peşe ateş açıldı.

Kurşunların isabet ettiği kardeşler yere yığılırken, şüpheli ya da şüpheliler kaçtı. Çevredekiler, yerde yatan yaralı kardeşlere gömleklerini çıkartıp, tampon uygulayarak sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, kardeşleri Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 2 kardeş, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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