Yemek Borusuna Madeni Para Kaçan Yusuf Operasyonla Kurtarıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 5 yaşındaki Yusuf, yemek borusuna madeni para takılması sonucu ölümden döndü. Yusuf’un yemek borusundaki madeni para operasyonla alındı.

İnegöl’ün Mesudiye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, evlerinde oynayan Yusuf Z., fenalaşınca ailesi tarafından özel otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tetkiklerde, yemek borusuna 50 kuruşluk madeni para kaçtığı tespit edilen Yusuf Z., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yusuf Z.'nin yemek borusundaki para, burada yapılan başarılı ameliyatla çıkartıldı.

Kaynak: DHA