Seyir Halindeki Minibüs Alev Alev Yandı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde seyir halindeki yolcu minibüsü cayır cayır yandı. Minibüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İstanbul'dan Edirne'nin Keşan ilçesine hareket eden yolcu minibüsünün motor kısmında, Sultanköy Mahallesi Çınaraltı mevkisinde duman yükseldi. Şoför Hasan T., durumu fark edip aracı kenara çekerek yolcuları indirdi. Minibüs alev alırken, ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile alevler minibüsü sarmadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA