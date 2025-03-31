Seyir Halindeki Minibüs Alev Alev Yandı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde seyir halindeki yolcu minibüsü alev alev yandı. Yangının çıkış nedeni için soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Seyir Halindeki Minibüs Alev Alev Yandı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde seyir halindeki yolcu minibüsü cayır cayır yandı. Minibüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İstanbul'dan Edirne'nin Keşan ilçesine hareket eden yolcu minibüsünün motor kısmında, Sultanköy Mahallesi Çınaraltı mevkisinde duman yükseldi. Şoför Hasan T., durumu fark edip aracı kenara çekerek yolcuları indirdi. Minibüs alev alırken, ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile alevler minibüsü sarmadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Tekirdağ Yangın
Son Güncelleme:
İçini Yiyip Dışını Hep Atıyoruz ama Meğer Asıl Şifa Kabuklardaymış! Kabuğu Altından Daha Değerli İçini Yiyip Dışını Hep Atıyoruz ama Meğer Asıl Şifa Kabuklardaymış! Kabuğu Altından Daha Değerli
AKP Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e Sert Sözler: 'Meseleyi Siyasi Şantaja Dönüştürdü, Yaptığı Şey Sosyal Bölücülüktür' AKP Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e Sert Sözler
İstiklal Caddesi'nde Bayram Yoğunluğu İstiklal Caddesi'nde Bayram Yoğunluğu
Bayramın 1. Günü BİM, ŞOK, A101 Açık Olacak mı? İşte Bayramın İlk Gününe Dair Detaylar Bayramın 1. Günü BİM, ŞOK, A101 Açık Olacak mı? İşte Bayramın İlk Gününe Dair Detaylar
ÇOK OKUNANLAR
Volkan Konak'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı: 'Beni Toprağa Gömmesinler...' Volkan Konak'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı
İngiliz Devi Türkiye'den Tamamen Çekiliyor: En Hızlı Büyüyen Şirketler Arasındaydı İngiliz Devi Türkiye'den Tamamen Çekiliyor: En Hızlı Büyüyen Şirketler Arasındaydı
Sanat Dünyasının Acı Kaybı! Volkan Konak Hayatını Kaybetti Volkan Konak Hayatını Kaybetti
Sabancı Holding’de Yeni Rekor Sabancı Holding’de Yeni Rekor
Ünlü Spor Salonu Zinciri İflas Etti: Tüm Şubeleri Teker Teker Kapandı Ünlü Spor Salonu Zinciri İflas Etti