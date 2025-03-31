MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Volkan Konak İçin Taziye Mesajı

'Kuzeyin Oğlu' lakabıyla tanınan ünlü sanatçı Volkan Konak, dün akşam Kıbrıs'ta konser sırasında fenalaştı. Dakikalarca kalp masajı yapılan ünlü isim, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. MHP Lideri Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden Volkan Konak için taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Merhum Volkan Konak söylediği şarkılarında duygu dünyamızda kah Karadeniz gibi coşkun, kah Ayder gibi derin bir his uyandıran ezgileri işlemeyi başarmış, kendisine has üslubuyla Türk müziğinde büyük ve kıymetli bir ekol oluşturmuştur. Eser ve yorumlarıyla icra ettiği sanatı vesileyle milletimiz nazarında müstesna bir konuma ulaşmış olan Trabzon’un kıymetli evladı Volkan Konak’a Cenabı Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Kaynak: Haber Merkezi