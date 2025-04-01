Şakir Paşa Ailesi’nin Aniesi’si Büyük Değişimi Ağzından Kaçırdı… Kimse İnanamadı

Reyting rekorları kıran dizi Şakir Paşa Ailesi’nin sevilen oyuncuları Fırat Tanış ve Denise Capezza, canlandırdıkları ‘Şakir Paşa’ ve ‘Aniesi’ karakterlerine dair çarpıcı itiraflarda bulundular. Aniesi karakterini eleştiren Denise Capezza, bakın karakterinde en çok ne için zorlanmış.

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Şakir Paşa Ailesi’nin Aniesi’si Büyük Değişimi Ağzından Kaçırdı… Kimse İnanamadı

NOW TV’nin fenomen dizisi Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar’ın başrol oyuncuları ünlü isimler Fırat Tanış, Devrim Yakut, Onur Durmaz ve Denise Capezza tv100 ekranlarında Cansu Canan Özgen'in sunduğu Bayram Sohbeti programına konuk oldu. Ünlü oyuncuların birbirinden ilginç açıklamaları dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.

Şakir Paşa Ailesi’nin Aniesi’si Büyük Değişimi Ağzından Kaçırdı… Kimse İnanamadı - Resim : 1

Dizide Şakir Paşa’ya hayat veren ünlü oyuncu Fırat Tanış, set ekibinde herkesin uyumlu olduğunu, atmosferin kendisini büyülediğini söyledi.

Şakir Paşa Ailesi’nin Aniesi’si Büyük Değişimi Ağzından Kaçırdı… Kimse İnanamadı - Resim : 2

'BUNA GERÇEK DİYEMEYİZ'

‘Herkes çok namuslu bir oyuncu herkes’ diye belirten Tanış, ‘Buradaki olay ne kadar biyografik bir şey olursa olsun, sonuçta ortaya çıkan şey izlenecek. Bu gerçek değil biz buna gerçek diyemeyiz. Fırat Tanış ile Şakir Paşa'nın hiçbir alakası yok. Bambaşka zamanlarda yaşamış bambaşka insanlar’ diye konuştu.

Şakir Paşa Ailesi’nin Aniesi’si Büyük Değişimi Ağzından Kaçırdı… Kimse İnanamadı - Resim : 3

'OKURKEN ÇOK ŞAŞIRIYORUM'

Dizide eşi Cevat’ın babası, kayınpederi Şakir Paşa ile aşk yaşayan ‘Aniesi’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Denise Capezza karakterini şöyle anlattı: Aniesi vahşi, iç güdüleriyle hareket eden bir karakter. Bende bazen senaryoyu okurken çok şaşırıyorum ona. Çünkü acayip bir karakter. Hiç beklemediğin hareketleri yapıyor. Bu diziye masum bir karakter gibi girdi. Baya farklı bir karaktere dönüştü. Bu beni çok zorladı.

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Kaynak: TV100

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Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar Fırat Tanış Now TV
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