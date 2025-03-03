NOW TV'nin İddialı Dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'da Yeni Kriz: Şimdi de RTÜK Engeli Devrede

NOW TV'nin iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde yeni kriz patlak verdi. Yayın yasağının kaldırılmasının ardından geçtiğimiz gün yeni bölümü yayınlanan dizi şimdi ise RTÜK'ün 3 haftalık yayın yasağıyla karşı karşıya.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar Dizi şakir paşa Now TV RTÜK
NOW TV'nin İddialı Dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'da Yeni Kriz: Şimdi de RTÜK Engeli Devrede - Resim: 1

NOW TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'da yeni kriz patlak verdi. Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının açtığı davada mahkemenin tedbir kararıyla yayından kaldırılan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi daha sonra anlaşmaya varılmasıyla ekranlara geri dönmüştü. Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevilen dizi şimdi de RTÜK'ün 3 haftalık yayın yasağıyla karşı karşıya kaldı.

1 3
NOW TV'nin İddialı Dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'da Yeni Kriz: Şimdi de RTÜK Engeli Devrede - Resim: 2

Dizinin yeni bölümünün ardından yayınlanan tanıtım videosunda herhangi bir tarihin belirtilmemesi dikkat çekti. Yeni bölüm tanıtımının tarihsiz yayınlanmasının nedeninin RTÜK yasağının NOW‘a tebliğ edilmesi olduğu ortaya çıktı.

2 3
NOW TV'nin İddialı Dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'da Yeni Kriz: Şimdi de RTÜK Engeli Devrede - Resim: 3

Eğer kanal mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı alamazsa Şakir Paşa Ailesi dizisi üç hafta ceza nedeniyle yayınlanmayacak. Bu süreçte RTÜK'ün belirlediği belgeseller ekrana gelecek.

3 3