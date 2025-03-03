NOW TV'nin İddialı Dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'da Yeni Kriz: Şimdi de RTÜK Engeli Devrede

NOW TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'da yeni kriz patlak verdi. Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının açtığı davada mahkemenin tedbir kararıyla yayından kaldırılan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi daha sonra anlaşmaya varılmasıyla ekranlara geri dönmüştü. Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevilen dizi şimdi de RTÜK'ün 3 haftalık yayın yasağıyla karşı karşıya kaldı.