NOW TV'nin İddialı Dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'da Yeni Kriz: Şimdi de RTÜK Engeli Devrede
NOW TV'nin iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde yeni kriz patlak verdi. Yayın yasağının kaldırılmasının ardından geçtiğimiz gün yeni bölümü yayınlanan dizi şimdi ise RTÜK'ün 3 haftalık yayın yasağıyla karşı karşıya.
Kaynak: Birsen Altuntaş
NOW TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'da yeni kriz patlak verdi. Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının açtığı davada mahkemenin tedbir kararıyla yayından kaldırılan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi daha sonra anlaşmaya varılmasıyla ekranlara geri dönmüştü. Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevilen dizi şimdi de RTÜK'ün 3 haftalık yayın yasağıyla karşı karşıya kaldı.
Dizinin yeni bölümünün ardından yayınlanan tanıtım videosunda herhangi bir tarihin belirtilmemesi dikkat çekti. Yeni bölüm tanıtımının tarihsiz yayınlanmasının nedeninin RTÜK yasağının NOW‘a tebliğ edilmesi olduğu ortaya çıktı.
Eğer kanal mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı alamazsa Şakir Paşa Ailesi dizisi üç hafta ceza nedeniyle yayınlanmayacak. Bu süreçte RTÜK'ün belirlediği belgeseller ekrana gelecek.