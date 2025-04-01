CHP'li Belediyeden Gökhan Ünver'i Şoke Eden Hamle

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına giden süreçte, sessiz kalan ünlüler tepkilerin odağı olurken CHP'li Avcılar Belediyesi'nden dikkat çeken bir hamle geldi. CHP'li belediye Gökhan Ünver'in etkinliğinin iptal edildiğini açıkladı.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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CHP'li Belediyeden Gökhan Ünver'i Şoke Eden Hamle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturmaların ardından İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında yapılan gözaltıların ardından kamuoyundan büyük tepki gelirken, tepkisini dile getirmeyen çok sayıda sanatçı ve ünlü isim de eleştirilerin odağı oldu.

Sosyal medya fenomeni ve komedyen Gökhan Ünver de eleştirilerin hedefi olurken, ünlü isim kısa sürede çok sayıda takipçi kaybetti.

Ünver’e tepkiler dinmezken Avcılar Belediyesi de Gökhan Ünver’in stand-up gösterisinin iptal edildiğini açıkladı.

CHP'li Belediyeden Gökhan Ünver'i Şoke Eden Hamle - Resim : 1

Bir sosyal medya kullanıcısının yorumuna yanıt veren Avcılar Belediyesi, “Merhaba, bahse konu etkinlik iptal edilmiştir.” İfadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Gökhan Ünver Avcılar Ekrem İmamoğlu CHP
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