Kıbrıs Şehitleri Albümü'nde Skandal Hata

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel olarak hazırlanan “Kıbrıs Barış Harekatı’nda Türk Deniz Kuvvetleri” albümünde şehidin fotoğrafının yanlış kullanılması tepki çekti. CHP Genel Başkan Yardımcısı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na söz konusu yanlışın düzeltilmesini istedi.

Onur Özovalı Onur Özovalı
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Kıbrıs Şehitleri Albümü'nde Skandal Hata

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yıldönümünde “Kıbrıs Barış Harekatı’nda Türk Deniz Kuvvetleri” isimli bir albüm yayımladı. Albümde bir şehidin fotoğrafının yanlış kullanılması tepki çekti.

Sosyal medya hesabından duruma tepki göstererek emekli tümamiral ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, TCG Kocatepe şehitlerinden Necati Gürkaya’ya ait fotoğrafın yanlış kullanıldığını söyledi.

Bağcıoğlu, paylaşımında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan söz konusu durumun düzeltilmesini istedi ve şu ifadeleri kullandı:

“Deniz Kuvvetleri Komutanlığı! Orduevlerinin girişinde sergilenen albümdeki fotoğrafı düzeltin, şehitlerimize ve ailelerine saygısızlık yapmayın. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı! Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı anısına hazırladığınız albümü gözden geçirin. TCG Kocatepe şehitleriyle ilgili bilgilerde, 168. sayfada yer alan şehidimiz Necati Gürkaya’nın fotoğrafı yanlıştır. 54 değerli TCG Kocatepe şehidimizin fotoğraflarını dahi doğru bir şekilde yayımlayamamak, öncelikle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın, ardından hepimizin utancıdır.”

Bağcıoğlu daha sonra bir paylaşımda daha bulundu ve “Orduevlerinin girişinde sergilenen albümdeki fotoğrafı düzeltin, şehit ve ailesine saygısızlık yapmayın” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Yankı Bağcıoğlu CHP
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