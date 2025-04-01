Üniversite Öğrencilerinin Boykot Çağrısına Özgür Özel'den Destek

Üniversite öğrencileri "2 Nisan'da alım satım yapmıyoruz" yapmıyoruz diyerek ekonomik boykot yapacaklarını duyurdu. Gençlerin boykot çağrısına bir destek de CHP lideri Özgür Özel'den geldi.

Üniversite Öğrencilerinin Boykot Çağrısına Özgür Özel'den Destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan "yolsuzluk" ve "kent uzlaşısı" soruşturmalarının ardından gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar tüm yurdu sardı. Üniversite öğrencileri 2 Nisan 2024 tarihinde ekonomik boykot kararı aldı. Gençlerin 2 Nisan'da hiçbir şekilde alışveriş yapılmaması için başlattıkları kampanya büyük yankı uyandırdı.

Yüz binlerce sosyal medya kullanıcısı paylaşımda bulunarak ekonomik boykota destek verdi. Birçok marka için boykot çağrısında bulunan CHP lideri Özgür Özel de açıklamada bulundu.

Özel, "Gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum" dedi.

Üniversite Öğrencilerinin Boykot Çağrısına Özgür Özel'den Destek - Resim : 1

Özgür Özel'in açıklaması şöyle:

"19 Mart Darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301’i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar. Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Millet, devletin gerçek sahibidir. Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak."

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Kaynak: Haber Merkezi

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