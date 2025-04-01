TSK’dan İhraç Edilen Teğmenlerin Komutanları da Dava Açtı

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan mezuniyet törenine teğmenlerin "kılıçlı yemin"i damga vurdu. Tartışmaları beraberinde getiren törenin ardından teğmenler hakkında soruşturma başlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) beş teğmen ile ihmali veya sorumluluğu olan diğer personelin YDK'ya sevk edildiğini açıkladı. Sürecin ardından beş teğmene ve üç disiplin amirine Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma (ihraç) cezası verildi.

Teğmenler Ebru Eroğlu, Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Talip İzzet Akarsu ve Serhat Gündar TSK'ya geri dönmek için dava açtı.

BİR DAVA DAHA

5 teğmenin ardından "disiplinsizliğe engel olmadıkları" iddiasıyla ihraç edilen, nöbetçi komutan olarak görev yapan Piyade Komando Albay Alper Topsakal ile Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu da harekete geçti.

Nefes'ten Tarık Işık'ın haberine göre, Alper Topsakal ile Halit Türkoğlu ihraç kararına yönelik yürütmenin durdurulması talebi için dava açtı. Ankara İdare Mahkemesi’ne açılan davada kararın iptali istenirken disiplinsizliğe engel olmama durumu olmadığının altı çizildi.

Kaynak: Nefes Gazetesi