TSK'dan İhraç Edilen Teğmen Ebru Eroğlu Geri Dönüş Davası Açtı

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde yaşanan 'kılıçlı yemin' görüntülerinin ardından TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu ihraç kararına karşı hukuki mücadele başlattı.

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TSK'dan İhraç Edilen Teğmen Ebru Eroğlu Geri Dönüş Davası Açtı

30 Ağustos 2024’te gerçekleştirilen Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çekilerek edilen yemin kamuoyunda tartışmalara yol açmış, sonrasında başlatılan disiplin süreciyle 5 teğmen ve 3 sıralı amir Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 31 Ocak’ta yaptığı açıklamada, olayın ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmalarının tamamlandığını ve ilgili personele "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verildiğini duyurmuştu. Açıklamada, cezaların TSK Disiplin Kanunu ile ilgili yönetmelikler doğrultusunda verildiği belirtilmişti.

TSK'dan İhraç Edilen Teğmen Ebru Eroğlu Geri Dönüş Davası Açtı - Resim : 1

İHRAÇ EDİLEN TEĞMENLER MAHKEMEYE BAŞVURDU

Tele 1’den Ersin Eroğlu'nun haberine göre, ihraç edilen teğmenlerden Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilen kararın iptali için Ankara İdare Mahkemesi'ne başvurdu. İki eski teğmen, kararın hukuka aykırı olduğunu savunarak, görevlerine geri dönmek amacıyla yargı sürecini başlattı.

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Kaynak: Tele1

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