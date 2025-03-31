Müftüden Tepki Çeken 'Volkan Konak' Paylaşımı

Sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne aldığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ünlü ismin arkasından pek çok sanatçı taziye mesajları yayımlarken, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun sözleri tepki çekti.

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Müftüden Tepki Çeken 'Volkan Konak' Paylaşımı

'Kuzeyin Oğlu' lakabıyla tanınan ünlü sanatçı Volkan Konak, dün akşam Kıbrıs'ta konser sırasında fenalaştı. Dakikalarca kalp masajı yapılan ünlü isim, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Volkan Konak için siyasiler ve sanat camiasından birçok isim taziye mesajları paylaştı.

Müftüden Tepki Çeken 'Volkan Konak' Paylaşımı - Resim : 1

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun paylaşımı ise tepki çekti. Müftü, Volkan Konak’ın Diyanet'e yönelik eleştirilerini içeren bir görseli paylaşarak, Konak hakkında "Sahnede Gebermiş" ifadesini kullandı. Mehmetalioğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet."

Müftüden Tepki Çeken 'Volkan Konak' Paylaşımı - Resim : 2

Gelen tepkilerin ardından Müftü Mehmetalioğlu, yaptığı açıklamada, "Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum" ifadelerini kullandı.

VOLKAN KONAK'IN DİYANET ELEŞTİRİSİ

Volkan Konak’ın Diyanet’e yönelik eleştirisi, kurumun personelinin eğlence mekanlarından alınan vergiyle maaş almasıyla ilgiliydi. Konak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a seslenerek, "Atatürk’ün kurduğu diyanetin, koltuğunu işgal eden zat; insanlığın hizmetine ücretsiz sunulan dini, maaşla icra etmek, eğlence ve turizm alanlarında çalışan sektörlerin vergisinden maaş almayı içine sindirmek ancak sizin gibi bezirgan saltanatı süren kişilere yakışır. Bu akşam maaş ve ödeneklerinize katkı olması için bir kadeh de sizler için içiyorum. Lütfen kabul buyurunuz…" demişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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