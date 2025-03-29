Başakşehir'de Çocukların Sosyal Medyada Başlayan Kavgasında Kan Aktı! Biri Öldü, Diğeri Gözaltında
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 16 ve 17 yaşındaki iki arkadaşın sosyal medya üzerinden küfürleşmesiyle başlayan tartışmada kan aktı. Sokakta karşılaşan arkadaşların birbirine çekiç ve bıçakla saldırdığı kavgada Kudbettin Berat Çimenli'den (16) acı haber geldi.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Şahintepe Mahallesi'nde yaşandı. Nigar sokaktaki marketin önünde karşılaşan Kudrettin Berat Çimenli ve Kağan İ. henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etti.
Edinilen bilgiye göre, Kağan İ. çekişle vururken Kudrettin Berat Çimenli de bıçakla saldırdı. Kavgayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
OLAY YERİNDEN KAÇAN ZANLI YAKALANDI
Ağır yaralanan Kudrettin Berat Çimenli, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine kaldırılırken Kağan İ. koşarak kaçtı. Çimenli, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Kağan İ., polis tarafından kısa sürede yakalandı.
İŞTE İLK İFADESİ
Şüphelinin poliste yapılan sorgusunda, sosyal medya üzerinden nedenini bilmediği bir sebepten dolayı tartıştıklarını ve olay günü karşılaştıklarında da kavga ettiklerini söylediği öğrenildi. Arkadaşının başına çekiçle vurduğunu anlatan şüphelinin kendisini koruman için bıçağını rastgele salladığını anlattığı öğrenildi.
Kaynak: DHA