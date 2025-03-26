TBB'de Başkan Vekili Seçim Tarihi Belli Oldu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından TBB'de başkan vekili seçimi için tarih belli oldu. Seçim, 28 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek.

TBB'de Başkan Vekili Seçim Tarihi Belli Oldu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta gözaltına alındı, 23 Mart'ta ise tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

TBB'de başkan vekili seçimi için tarih belli oldu. 28 Mart Cuma günü Ankara'da yapılacak seçimle İmamoğlu'nun yerine vekalet edecek isim seçilecek. Seçim, saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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