CHP'li Başkanlar Tutuklanmıştı: AKP İstanbul’daki Üç Belediye İçin Adaylarını Açıkladı

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Geçtiğimiz aylarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen operasyonda İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere pek çok CHP'li belediye başkanı "yolsuzluk" iddiasıyla tutuklandı. Bu kişiler arasında Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe de bulunuyordu.

Haklarında açılan soruşturma sonucunda tutuklanıp görevden uzaklaştırılan bu üç belediye başkanının yerine başkan vekili seçilmesi gerekiyor. Bu sebeple bugün Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa belediyelerinde başkan vekili seçimi gerçekleştirilecek.

GAZİOSMANPAŞA'DA ÇOĞUNLUK CUMHUR İTTİFAKI'NIN

İktidar partisi AKP de, bu üç ilçedeki belediye başkan vekili adaylarını bugün seçimden evvel açıkladı. Parti, Gaziosmanpaşa Belediye başkan vekili adayının Eray Karadeniz, Büyükçekmece Belediye Başkan vekili adayının Mustafa Yazıcı ve Avcılar Belediye başkan vekili adayının Mahmud Lökbaş olduğunu bildirdi. AKP'li adayların seçimi kazanmasında şanslarının ne kadar olduğu merak konusu oldu.

Avcılar ve Büyükçekmece belediyelerinde çoğunluğun CHP'de, Gaziosmanpaşa'da ise Cumhur İttifakı'nda olduğu biliniyor. Avcılar Belediye Meclisi'nde CHP'nin 24, AKP'nin 10, MHP'nin 2, BBP'nin 1 üyesi bulunurken, bu rakam Büyükçekmece’de CHP'nin 23, AKP'nin 12, MHP'nin 2, Gaziosmanpaşa’da da CHP ve AKP'nin 16’şar, MHP'nin 3 üyesi şeklinde.