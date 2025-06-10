Terörsüz Türkiye Sürecinde Sonraki Adım Ne Olacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tv100 Ekranlarında Yanıtlayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu akşam saat 20.30'da tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel ve tv100 Moderatörü Cansu Canan Özgen’in konuğu olacak. Yılmaz, tv100 ekranlarındaki özel röportajda Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gündemine dair önemli değerlendirmeler yapacak.

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Bu akşam saat 20.30'da tv100 ekranlarına konuk olacak olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gündemin sıcak gelişmelerini değerlendirecek.

KRİTİK KONULAR MASADA OLACAK

tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel ve tv100 Moderatörü Cansu Canan Özgen’in sorularını yanıtlayacak olan Yılmaz ile Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gündemine dair kritik konular masaya yatırılacak.

Terörsüz Türkiye Sürecinde Sonraki Adım Ne Olacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tv100 Ekranlarında Yanıtlayacak - Resim : 1

TÜRKİYE GÜNDEMİ SORULACAK

‘Türkiye’nin ekonomik görünümü neler söylüyor?’, ‘Faiz politikası ve dövizde beklentiler ne yönde?’, ‘Terör örgütü PKK’nın kendini feshetmesi sonrası terörsüz Türkiye sürecinde sonraki adım ne olacak?’, ‘Erken seçim, yeniden adaylık ve yeni anayasa tartışmalarına nasıl bakıyor?’, ‘İktidar ve muhalefet arasında gidip gelen tartışmalara bakış açısı ne?’… Yılmaz, merak edilen sorulara ilişkin önemli değerlendirmelerini aktaracak.

Kaynak: TV100

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