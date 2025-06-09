CHP'li Deniz Yücel'den İsrail'e Tepki! 'Cezasızlık Artık Bitsin'

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İsrail'in uzun yıllardır saldırılarda bulunduğu Filistin halkına yönelik 7 Ekim 2023'ten beri de durmaksızın katliamlar gerçekleştirmesine tepki yağıyor. Gazze Şeridi'nde insani yardımlar da dahil her türlü engellemeyi yapan İsrail, son olarak bölgeye yardım taşıyan Madleen gemisine baskın düzenledi. Gemideki 12 aktivisti kaçıran İsrail'e tüm dünyadan tepki yağıyor. Türkiye'den de birçok kesim tarafından kınanan İsrail'e son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel de tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Deniz Yücel, Ekim 2023't en beri kadın, çocuk ve sivil ayırmaksızın 50 binden fazla insanı öldüren İsrail'in Madleen gemisine yönelik uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırıyı lanetlediğini vurguladı. Saldırıyı "korsan gibi" ifadesiyle tanımlayan Yücel, "Bu saldırı, sadece uluslararası hukukun değil, insanlık onurunun da açıkça çiğnenmesidir" dedi.

'CEZASIZLIK ZIRHI SON BULMALI'

Deniz Yücel, yıllardır uluslararası hukuku çiğneyen eylemlerde bulunan İsrail'in hukuk tanımamasıyla beraber, onun suçlarına karşı sessizliğini koruyan bütün devletlerin de bu suçlara ortak olduğunu vurguladı. Tüm devletleri, yaşanan vahşete karşı ortak bir şekilde ses yükseltmeye ve İsrail'i durdurmak için somut adımlar atmaya davet eden Yücel, suskunluğa olan tepkisini bir kez daha yineledi.

İnsani yardıma saldırmanın korkunç bir insanlık suçu olduğunu ifade eden Yücel, bu suçu işleyen herkesin uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini söyledi. CHP Genel başkan Yardımcısı, "İsrail’in cezasızlık zırhı artık son bulmalıdır" diyerek kendilerinin her daim barış, adalet ve insan haklarının üstünlüğü yanında tavır almmaya devam edeceklerini belirtti.

CHP'li Yücel, açıklamasının sonunda da tüm uluslararası aktörleri sorumluluk almaya davet ettiğini ifade ederek Madleen gemisinden kaçırılan aktivistlerin de bir an önce serbest bırakılmasını talep ettiklerini bildirdi.