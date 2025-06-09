Babacan'dan 'Madleen' Çıkışı: 'Derhal Açıklama Yapın'

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Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri aralıksız saldıran İsrail'e uluslararası kamuoyundan tepkiler sürerken, yaptığı katliamları sonlandırmak yerine arkasında duran ülke, bu kez de yardım gemisine saldırdı. İtalya'dan yola çıkıp Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla, aralarında Yasemin Acar, Hüseyin Şuayb Ordu ve Greta Thunberg'in de bulunduğu 12 insan hakları savunucusu aktivisti taşıyan gemi İsrail askerlerinin saldırısına uğradı.

Aktivistleri kaçırıp gözaltına alınan İsrail, onları ülkelerine geri yollayacaklarını açıklarken, yaşananlara tüm dünyadan tepki yağdı. Türkiye'den de Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere hükümet ve siyaset seviyesinden çok sayıda tepki gelirken, son olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Gazze’ye insani yardım götürmeye çalışan Madleen gemisine yapılanları kınadığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir açıklama yapan Ali Babacan, yapılan zulme sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayarak "Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Madleen mürettebatına İsrail ordusunun yaptığı baskını şiddetle kınıyorum" dedi. Babacan, bir halkın açlığa mahkum edilmesine karşı harekete geçmenin bir insani vazife olduğunu söyleyerek, gemideki aktivistleri takdir ettiğini ifade etti.

'SORUMSUZ GÜÇ KULLANIMI AÇIK'

Her zaman İsrail'in zulmüne karşı ses çıkardığını belirten DEVA Partisi lideri, suça karşı sessiz kalmanın da o suçu işlemekten farksız olduğunu işaret etti. Gazze'de yaşananların görmezden gelinemeyeceğini bildiren Babacan, "İsrail’in bu eylemi, bölgedeki insanlık faciasını derinleştiren sorumsuz güç kullanımını da bir kez daha gözler önüne seriyor. Mürettebat derhal serbest bırakılmalı, Gazze’ye yapılacak insani yardımların önündeki her türlü engel kaldırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Mürettebatın serbest bırakılmasını isteyen Ali Babacan, 12 kişilik mürettabatın içinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Hüseyin Şuayb Ordu hakkında da hükümetin bir açıklama yayımlayarak ona sahip çıktıklarını göstermeleri gerektiğini söyledi.