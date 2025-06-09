Babacan'dan 'Madleen' Çıkışı: 'Derhal Açıklama Yapın'

İsrail'in Gazze'ye giden yardım gemisine saldırmasını kınayan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, yaşananlara sessiz kalmama çağrısı yaptı. Babacan, Madleen gemisindeki insanların hemen serbest bırakılması gerektiğini vurgulayarak Türk hükümetinin de açıklama yayımlaması gerektiğini belirtti.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Babacan'dan 'Madleen' Çıkışı: 'Derhal Açıklama Yapın'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri aralıksız saldıran İsrail'e uluslararası kamuoyundan tepkiler sürerken, yaptığı katliamları sonlandırmak yerine arkasında duran ülke, bu kez de yardım gemisine saldırdı. İtalya'dan yola çıkıp Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla, aralarında Yasemin Acar, Hüseyin Şuayb Ordu ve Greta Thunberg'in de bulunduğu 12 insan hakları savunucusu aktivisti taşıyan gemi İsrail askerlerinin saldırısına uğradı.

Aktivistleri kaçırıp gözaltına alınan İsrail, onları ülkelerine geri yollayacaklarını açıklarken, yaşananlara tüm dünyadan tepki yağdı. Türkiye'den de Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere hükümet ve siyaset seviyesinden çok sayıda tepki gelirken, son olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Gazze’ye insani yardım götürmeye çalışan Madleen gemisine yapılanları kınadığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir açıklama yapan Ali Babacan, yapılan zulme sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayarak "Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Madleen mürettebatına İsrail ordusunun yaptığı baskını şiddetle kınıyorum" dedi. Babacan, bir halkın açlığa mahkum edilmesine karşı harekete geçmenin bir insani vazife olduğunu söyleyerek, gemideki aktivistleri takdir ettiğini ifade etti.

'SORUMSUZ GÜÇ KULLANIMI AÇIK'

Her zaman İsrail'in zulmüne karşı ses çıkardığını belirten DEVA Partisi lideri, suça karşı sessiz kalmanın da o suçu işlemekten farksız olduğunu işaret etti. Gazze'de yaşananların görmezden gelinemeyeceğini bildiren Babacan, "İsrail’in bu eylemi, bölgedeki insanlık faciasını derinleştiren sorumsuz güç kullanımını da bir kez daha gözler önüne seriyor. Mürettebat derhal serbest bırakılmalı, Gazze’ye yapılacak insani yardımların önündeki her türlü engel kaldırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Mürettebatın serbest bırakılmasını isteyen Ali Babacan, 12 kişilik mürettabatın içinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Hüseyin Şuayb Ordu hakkında da hükümetin bir açıklama yayımlayarak ona sahip çıktıklarını göstermeleri gerektiğini söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanlarından 'İsrail' TepkisiDEM Parti Eş Genel Başkanlarından 'İsrail' TepkisiSiyaset
İsrail, Aktivistlerin Üzerine Kimyasal Döktü! Herkes Dehşete Düştü, O Sıvının İçinde Ne Var?İsrail, Aktivistlerin Üzerine Kimyasal Döktü! Herkes Dehşete Düştü, O Sıvının İçinde Ne Var?Dünya
Etiketler
Ali Babacan İsrail
DEM Parti Eş Genel Başkanlarından 'İsrail' Tepkisi DEM Parti Eş Genel Başkanlarından 'İsrail' Tepkisi
Affetse de Asla Unutmaz: Geçmişin Gölgesinde Yaşayan Burç Belli Oldu Affetse de Asla Unutmaz: Geçmişin Gölgesinde Yaşayan Burç Belli Oldu
Özgür Özel ile Müsavat Dervişoğlu Görüştü Özgür Özel ile Müsavat Dervişoğlu Görüştü
3 Gün Oruç Tutarsanız Vücudunuzda Neler Olur? İşte Saat Saat Değişim Haritası 3 Gün Oruç Tutarsanız Vücudunuzda Neler Olur? İşte Saat Saat Değişim Haritası
ÇOK OKUNANLAR
Altında Boğa Senaryosu Geri Döndü! Altın Fiyatlarının Zirveyi Göreceği Tarihi Açıkladılar Altında Boğa Senaryosu Geri Döndü! Altın Fiyatlarının Zirveyi Göreceği Tarihi Açıkladılar
Yatırımcısını Coşturdu! 11 Sektörden 10'u Kazandırdı Yatırımcısını Coşturdu! 11 Sektörden 10'u Kazandırdı
Anne-Kızdan Altın Gibi Kazanç! 45 Günde Hasat Ediliyor, Kilosu 3 Bin TL’yi Aşıyor Anne-Kızdan Altın Gibi Kazanç! 45 Günde Hasat Ediliyor, Kilosu 3 Bin TL’yi Aşıyor
Asgari Ücrete Ara Zamda Yeşil Işık Yakıldı: Milyonları Heyecanlandıran Gelişme Asgari Ücrete Ara Zamda Yeşil Işık Yakıldı: Milyonları Heyecanlandıran Gelişme
Ünlü Akaryakıt Devi Ülkeden Tamamen Çekiliyor: Lisansı Aniden İptal Edildi Ünlü Akaryakıt Devi Ülkeden Tamamen Çekiliyor: Lisansı Aniden İptal Edildi