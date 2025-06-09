Bakan Göktaş'tan İsrail'e Kınama

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 7 Ekim 2023'ten beri aralıksız sürerken, dünya bu sabah yine İsrail askerlerinin gerçekleştirdiği bir dehşete uyandı. İnsani yardım gitmesi uzun zamandır İsrail tarafından engellenen Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırmaya çabalayan 12 insan hakları savunucusunu taşıyan Madleen gemisine baskın gerçekleştirildi.

İsrail güçleri, gemide aralarında iki Türk aktivist ve İsveçli aktivist Greta Thunberg'in de olduğu 12 kişiyi kaçırıp gözaltına aldı. Tüm dünya bu isimler için endişelenip akıbetlerini merak ederken, İsrail onları ülkelerine geri göndereceklerini iddia etti. Olayla ilgili uluslararası kamuoyu ve birçok kuruluştan tepki alan İsrail'e Türkiye'den de hükümet seviyesinde bir çok kınama geldi.

'EN SERT BİÇİMDE LANETLİYORUZ'

Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere Türkiye hükümetinden çok sayıda kuruluştan tepkiler sürerken, son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da İsrail'in yaptıklarına olan tepkisini dile getirdi. Bakan Göktaş, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden bir açıklama yayımlayarak saldırıyı lanetlediğini belirtti.

Bakan Göktaş söz konusu açıklamasında, Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisine karşı bir saldırı düzenlenmesinin yalnızca o gemideki insanlara değil tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu vurguladı. Uzun zamandır uluslararası hukuku çiğneyen İsrail'in sistematik bir zulüm politikası yürüttüğünü söyleyen Bakan Göktaş, "Açlığı, susuzluğu, çaresizliği silah olarak kullanan bu soykırımcı zihniyeti en sert biçimde lanetliyoruz" dedi.

Gazze'de yaşananlara susulamayacağını işaret eden Mahinur Özdemir Göktaş, Gazze için özgürlük talep edilen slogana göndermede bulunarak "Filistin nehirden denize özgür olana dek susmayacağız" mesajını verdi.