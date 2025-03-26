CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İlk 'Büyük Turp' Yanıtı: 'Operasyon Hazırlığı Yapıyorlar'

Partisinin bugünkü grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce gündem olan ‘turpun büyüğü’ açıklamasına bir yenisini daha ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni konuşmasında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çakır'ın tutuklanmasını işaret ederek ‘Üstelik bunlar henüz heybede duran büyük turplar ortaya dökülmeden CHP’nin içinden gelen belge ve bilgiler ışığında güvenlik güçlerinin ve yargının elde ettiği suçlar. Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bırakın milleti kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak’ ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘turp’ açıklamasına CHP’den ilk yanıt, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den geldi. Murat Emir ‘CHP'ye operasyon hazırlığı yapıyor. Senin ona gücün yetmez. Kalibren yetmez’ diye konuştu.

'DEMEK Kİ DOSYALARA HAKİMSİN'

TBMM’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Murat Emir, şunları söyledi: ‘Pisliğinizi örtemeyeceksiniz' diyor. Pislik örtme uzmanı sizsiniz. CHP'nin içinden gelen 'bizzat bilgiler' diyor. Demek ki sen tanıklara, dosyadaki delillere hakimsin. Demek ki sen savcısın. Cumhurbaşkanı mı olacaksın, başsavcılık mı yapacaksın?

'CHP'YE OPERASYON HAZIRLIĞI YAPIYOR'

‘Delilleri biliyor, turpları biliyor, pislikleri örtemeyeceğimizi düşünüyor’ diye belirten Emir şöyle tepki gösterdi: Sen boğazına kadar bu işin içindesin. Bu operasyonun tetikçisi sensin. Ve anlıyoruz ki Cumhurbaşkanı, CHP'ye operasyon hazırlığı yapıyor. Senin ona gücün yetmez. Kalibren yetmez. İki düşmanınız var. Bacaklarınız tir tir titriyor. İktidarınızı kaybetmekten korkuyorsunuz. Biri Ekrem İmamoğlu. Bükemediğiniz bileği de, CHP'yi de tartışma konusu yapmaya çalışıyorsun.

Kaynak: Haber Merkezi