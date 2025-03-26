İBB Başkan Vekili Belli Oldu

Ekrem İmamoğlu yerine İBB'ye vekalet edecek kişi belediye meclisinde yapılan seçimle devam ediyor. İlk iki turda 3'te 2 çoğunluk sağlanamadığı için seçim üçüncü tura kaldı. Üçüncü turda yapılan seçimin ardından, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan oldu.

Rıfat Kırcı Rıfat Kırcı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek kişiyi belirlemek için toplandı. Mecliste çoğunluğu bulunan CHP'nin 186 üyesi; AKP grubunun ise 126 meclis üyesi bulunuyor.

İBB Başkan Vekili Belli Oldu - Resim : 1

Oylamanın ilk turunda bazı meclis üyelerinin sandığa Ekrem İmamoğlu ismini attığı görüldü. Bir Meclis üyesi ise kendi ismini yazdı. İlk iki turda 3'te 2 çoğunluk sağlanamadığı için oylama üçüncü tura kaldı.

NURİ ASLAN KAZANDI

Üçüncü turda ise oy verme işlemi sona ererken, oy sayım işlemi sona erdi. CHP'nin adayı Nuri Aslan 177 oyla İBB'nin Başkan Vekili oldu. Rakibi Zeynel Abidin Okul ise 125 oy aldı.

İBB Başkan Vekili Belli Oldu - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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