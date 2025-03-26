Cumhurbaşkanı’na Soruldu, ‘Turpun Büyüğü Kayyum Mu?’
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı, grup toplantısı çıkışı sonrası kendisine sorulan 'Heybedeki turpun büyüğü kayyum mu?” sorusuna ise yanıt vermedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftalık grup toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Turpun büyüğü ortaya dökülmedi” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bunların kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak. CHP yönetimi iddiaları aydınlatmak yerine ucuz siyasete yönelmeyi tercih ediyor" sözleri kafaları karıştırdı.
TOPU TGRT'YE ATTI
Grup toplantısı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecin sorduğu "Turpun büyüğü CHP'ye kayyum mu?" şeklindeki sorusuna cevap vermedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot listesinde yer alan TGRT muhabirine atarak, "Turpun büyüğünü soruyor, sen anlatıver" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi