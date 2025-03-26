İktidarın 'İmamoğlu' Planı: 'İki Amaçları Var...'

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, iktidarın 'Ekrem İmamoğlu' planlarını köşesine taşıdı. Babacan, "CHP’nin, parti meclisinden belirleyeceği yeni başkan ile İstanbul belediye yönetimi silikleştirilecek. Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinde kalış süresine bağlı olarak etkisi zayıflatılacak." diye yazdı.

İktidarın 'İmamoğlu' Planı: 'İki Amaçları Var...'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta evinden gözaltına alındıktan sonra 23 Mart'ta tutuklanması ülke gündemini sarstı. Hakkında iki ayrı soruşturma başlatılan İmamoğlu, 'yolsuzluk' iddiasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

İktidarın 'İmamoğlu' Planı: 'İki Amaçları Var...' - Resim : 1

"İKTİDARIN İKİ AMACI..."

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmaların 'topal ördek yaratma' stratejisi olduğunu söyleyerek, iktidarın iki amacını yazdı.

Birincisinin CHP’nin, parti meclisinden belirleyeceği yeni başkan ile İstanbul belediye yönetiminin silikleştirilmesi olduğunu belirten Babacan, yeni yönetimin yolsuzluk iddialarından temize çıkmakla uğraşırken devletin tüm kurumlarının tam saha büyükşehir belediyesinin ekonomik gücünü daraltmaya ve nefes almasını zorlaştırmaya çalışacağını kaydetti.

İktidarın 'İmamoğlu' Planı: 'İki Amaçları Var...' - Resim : 2

İkinci amacın ise İmamoğlu'nun cezaevinde kaldığı süreye bağlı olarak etkisinin zayıflatılması olduğunu söyleyen Babacan, "Kendisi yolsuzluk iddialarının asılsız olduğunu ispat için uğraşırken, partinin ve sokaktakilerin enerjisi düşecek." değerlendirmesini yaptı. Babacan, İmamoğlu'nun bir süre sonra Selahattin Demirtaş gibi zaman zaman açıklamaları medyaya yansıyan siyasi tutukluya dönüştürülmek istendiğini de ifade etti.

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Kaynak: Nefes

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