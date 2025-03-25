Ekrem İmamoğlu'ndan 'Askıda Fatura' Suçlamasına Tepki

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Askıda Fatura" suçlamalarına tepki gösterdi. İmamoğlu, "İstanbullulara çağrımdır; dayanışmayı büyütelim, imkanı olan herkes dar gelirli vatandaşlarımızın faturasını ödesin" çağrısında bulundu.

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Askıda Fatura' Suçlamasına Tepki

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, İBB'nin dar gelirli ailelere destek amacıyla hayata geçirdiği 'Askıda Fatura' uygulamasının sorguda kendisine yöneltilen suçlamalar arasında olmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Askıda Fatura da suçmuş, neden bu projeyi yapmışız, neden dünyada ses getirmiş, neden bu projeye maddi destek bulmuşuz. İstanbullulara çağrımdır; dayanışmayı büyütelim, imkanı olan herkes dar gelirli vatandaşlarımızın faturasını ödesin." dedi.

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Kaynak: ANKA

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