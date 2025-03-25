CHP Önereceği İsmi Belirledi: İBB Başkan Vekilliğine Nuri Aslan Aday Gösterildi

Eski CHP'li vekil ve gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) başkan vekilliği için CHP’nin adayını kamuoyuna duyurdu.

Yarkadaş, TGRT Haber ekranlarında yayımlanan Taksim Meydanı programı için edindiği bilgilere dayandırdığı paylaşımında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek’in partisinin adayını açıkladığını ifade etti. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi amacıyla yapılan toplantıda, Gökhan Zeybek’in “Adayımız Nuri Aslan’dır” şeklinde konuştuğu belirtildi.

Bu açıklama, CHP’nin meclis üyeleriyle gerçekleştirdiği kapalı grup toplantısında yapıldı. Yarkadaş’ın paylaşımına göre Nuri Aslan, yarın gerçekleşecek olan İBB Başkan Vekili seçiminde CHP’nin resmi adayı olarak gösterilecek. Toplantının saat 21.02 itibarıyla halen devam ettiği bilgisi de paylaşımda yer aldı.

… özel haber…

İŞTE İSTANBUL’UN YENİ BAŞKAN VEKİLİ…@tgrthabertv ‘de yayımlanan #TaksimMeydanı programı için edindiğim bilgiye göre; CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na vekâlet edecek isim açıklandı.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP’li meclis üyeleriyle yaptığı… — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) March 25, 2025

Kaynak: Haber Merkezi