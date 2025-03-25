İstanbul Valiliği'nden Metro Kararı: Bazı Seferler Durduruldu

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda İstanbul'da bazı metro istasyonlarında seferler kapatıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferlerine devam edecektir."

Kaynak: Haber Merkezi